Vojna s povstalcami v Etiópii pokračuje aj po dobytí tigrajského hlavného mesta

Konflikt medzi etiópskou vládou a tigrajskými povstalcami pokračuje aj po dobytí hlavného mesta regiónu. Hrozí, že sa konflikt premení na dlhotrvajúcu guerillovú vojnu a presunie sa aj do ďalších regiónov východoafrickej krajiny.

Pozostatky vojny v Etiópii. (Zdroj: Flickr / Gordontour)

Etiópska vláda 28. novembra získala kontrolu nad Mekelle, hlavným mestom regiónu Tigraj, a oznámila víťazstvo nad Ľudovým frontom oslobodenia Tigraja (TPLF). Boje aj napriek tomu pokračujú a podľa vyjadrení TPLF ide o boj za sebaurčenie regiónu, ktorý “neprestane, pokým votrelci (federálne jednotky, pozn. redakcie) nebudú vyhnaní”. O počiatku konfliktu sme informovali už skôr.

Teraz hrozí, že sa konflikt rozšíri aj do ďalších etiópskych regiónov. Susedný región Amhara, ktorý dlhodobo vedie roztržku s Tigrajom ohľadom spoločných hraníc, bol už do konfliktu zatiahnutý. Tigrajskí povstalci 20. novembra odpálili rad rakiet na amharské mestá kvôli aktívnej podpore amharských milícií federálnym jednotkám. Etiópia dlhodobo bojuje s etnickým násilím spojeným s politickými a teritoriálnymi konfliktmi v krajine. Tie by v budúcnosti mohli ešte viac nabrať na intenzite.

Napriek tomu, že sa jednotky TPLF strategicky stiahli z niekoľkých miest, toto rozhodnutie korešponduje s taktikou použitou v 80. rokoch. Vtedy TPLF využíval guerillovú taktiku, predovšetkým útoky malých jednotiek voči izolovaným stanovištiam, čo sa stalo jedným z hlavných faktorov ich úspechu. Ten by teraz chceli jednotky TPLF zopakovať.

Región Tigraj, kde žije okolo šesť miliónov ľudí, je už viac ako mesiac kompletne odstrihnutý od sveta. Blokovaná je komunikácia aj doprava, čo prispieva k zhoršujúcej sa humanitárnej kríze. Okrem zranených v dôsledku bojov nemocnice narážajú na nedostatok zdravotníckeho materiálu, elektriny a paliva. Podľa odhadov musel od počiatku konfliktu opustiť svoje domovy asi milión ľudí, viac než 50-tisíc z nich ušlo do susedného Sudánu.

Ozbrojenci obviňujú federálnu vládu z genocídneho konania, keďže Tigrajci sú perzekvovaní aj mimo ich regiónu, sú prepúšťaní z práce a čelia obťažovaniu a nenávistným prejavom. Podľa OSN taktiež dochádza v okolí Mekelle k útokom na civilistov, rabovaniu, únosom a sexuálnemu násiliu voči ženám a dievčatám. Federálna vláda taktiež údajne nútene verbuje tigrajských mladíkov, aby bojovali proti svojim komunitám. Objavili sa správy o prepúšťaní Tigrajcov z bezpečnostných zložiek, čo ďalej umocňuje etnickú dimenziu konfliktu. Cielená perzekúcia federálnej vlády zameraná na tigrajských obyvateľov by mohla prispieť tiež k eskalácii konfliktu a pripojeniu civilistov k TPLF.

Od vypuknutia konfliktu TPLF tvrdil, že operácie federálnych jednotiek sú koordinované s eritrejskou armádou, ktorá vyslala jednotky na územie Tigraja. Medzi TPLF a Eritreou panuje dlhodobá neznášanlivosť, čo sa rebelská skupina teraz snaží využiť tvrdeniami o údajných útokoch. Využívaním tohto naratívu sa TPLF snaží udržať a zvýšiť svoju podporu medzi obyvateľmi Tigraja.

Prechodom TPLF ku guerillovej taktike by sa konflikt mohol pretiahnuť aj na niekoľko mesiacov. Zároveň je pravdepodobné, že s dlhotrvajúcim konfliktom v Tigraji by sa mohol podobný scenár odohrať aj v ostatných regiónoch krajiny.

Autor : Dominik Zachar