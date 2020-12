Európska únia a OSN sa stali obeťami indickej dezinformačnej operácie

Pro-indická dezinformačná a vplyvová kampaň cielila na inštitúcie EÚ a OSN od roku 2005. Využívala k tomu aj falošné mimovládne organizácie a krádeže identít.

Rokovanie NGO v Ženeve presadzujúce indické záujmy a kritizjúce Pakistan. (Zdroj : EU DisinfoLab)

EU DisinfoLab, mimovládna organizácia zameraná na odhaľovanie a potláčanie dezinformačných kampaní proti Európskej únii, odhalil širokú operáciu z dielne indického súkromného konglomerátu Srivastava Group a tlačovej agentúry Asian News International (ANI). Cieľom tejto kampane bolo ovplyvňovať mienku a rozhodovacie procesy v Európskom parlamente a OSN, všetko za účelom vyzdvihovania indických národných záujmov a podrývania Pakistanu, hlavného rivala Indie. Hoci EU DisinfoLab už minulý rok prišiel s informáciou, že Srivastava Group šíri protipakistanské dezinformácie, rozsah celej operácie sa dostal na svetlo iba pred niekoľkými dňami.

Organizácia uvádza, že celá kampaň sa začala už v roku 2005 po vzniku Rady OSN pre ľudské práva (UNHRC). Práve táto Rada a Európsky parlament boli vytypované ako hlavné nástroje pre diskreditáciu Pakistanu. Rozsah celej dezinformačnej siete a spôsob, akým celá kampaň prebiehala, však nesprevádzala iba dômyselnosť a rozsiahle plánovanie, ale aj značné morálne pochybenia hraničiace s kriminálnymi praktikami. Mimo zneužitia niekoľkých už nefunkčných mimovládnych organizácií a vytvorenia mnohých falošných médií sa súčasťou operácie stala aj krádež identity niekoľkých politikov a profesorov, jeden z nich je už dokonca niekoľko rokov po smrti.

Spôsob, akým celá kampaň fungovala, bol pomerne jednoduchý. Srivastava Group prebrala minimálne desať mimovládnych organizácií, ktoré boli akreditované OSN a zmenila ich neoficiálnu agendu na šírenie protipakistanského diskurzu. Využité boli pritom rôzne druhy organizácií, napríklad aj organizácia podporujúca výrobcov konzerv. Tieto Indmi riadené organizácie mali následne priestor zúčastňovať sa na konferenciách, na ktorých obhajovali indické záujmy. V prípade Európskeho parlamentu vzniklo v Bruseli niekoľko organizácií, ktoré vrchným orgánom Únie navrhovali témy na diskusiu. Tieto organizácie pozývali pravicových členov parlamentu na návštevy v Indii a následne vyvolávali domnienky, že títo poslanci predstavujú podporu celej EÚ. Vznikli taktiež rôzne falošné médiá , ktoré podnecovali rozhovory s europoslancami nesúce sa v protipakistanskom duchu.

Čánky, správy z konferencií a rozhovory boli následne zo strany ANI zdieľané a rozširované ako stanovisko OSN a európskych organizácií a médií. Tieto citované falošné médiá dodávali celému proindickému diskurzu kredibilitu. Pakistan bol pritom očierňovaný využitím otázok práv menšín a žien, teda hodnôt, ktoré OSN aj EÚ zastávajú a podporujú ich dodržiavanie.

Indická vláda odmieta akékoľvek zapojenie sa do tejto dezinformačnej kampane. Zaujímavosťou je však to, že sa vláda obhajuje aj napriek tomu, že z ničoho obvinená nebola. EU DisinfoLab upozornil , že neodhalil nijaké dôkazy priameho zapojenia sa vlády alebo tajných služieb Indie do kampane a že je potrebné vyhnúť sa obvineniam skôr, ako sa takéto dôkazy objavia. Vláda v Dillí však veľmi rýchlo obrátila kľúč diskusie a bvinila Pakistan z toho, že sa snaží takouto kauzou očierniť meno Indie.

Pakistan toto obvinenie aj možnosť, že by nebola do kauzy zapojená samotná vláda, odmieta. Pakistanský minister zahraničia Šáh Mahmúd Kurajší apeluje na OSN aj na EÚ, aby celú kampaň preverili a podnikli patričné kroky pre zastavenie indickej dezinformačnej kampane. Obe organizácie sa vyjadrili , že sú si vedomé správy EU DisinfoLab a že tieto obvinenia dôkladne prešetria.

Dezinformácie a falošné správy sú závažným problémom v Indii aj v Pakistane. Kauza však ukazuje, akú hrozbu môže tento fenomén skutočne predstavovať. Dve z najvýznamnejších medzinárodných organizácií boli 15 rokov nevedome ovplyvňované jedným štátom, ktorý v nich presadzoval svoje záujmy. Podľa Petra Stana, slovenského diplomata a hlavného hovorcu pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ, táto správa dokazuje, akú hrozbu predstavujú dezinformácie aj krajiny využívajúce takéto kampane. Zdôrazňuje tiež dôležitosť spolupráce verejného, súkromného aj akademického sektoru pri ich potláčaní.

Presné výsledky celej indickej operácie nie sú známe. V súčasnosti neexistujú dôkazy o tom, aká úspešná vo zvýhodňovaní Indie táto operácia bola, zámer celej kampane je ale zrejmý.

Autor : Marián Maraffko