Roztržka o hranice medzi Sudánom a Etiópiou eskaluje aj napriek prebiehajúcim rokovaniam

Napätie medzi Etiópiou a Sudánom sa naďalej stupňuje. Súdan obvinil etiópske vojenské lietadlo z prechodu na svoje územie. Smeruje vzťah medzi týmito dvomi krajinami do zdĺhavého konfliktu?

Sudánsky premiér Abdalla Hamdok. (Zdroj : Wikimedia commons / Ola A .Alsheikh)

Sudán minulý týždeň obvinil Etiópiu z vyslania letectva na jeho územie, zatiaľ čo Etiópia viní Sudán z eskalácie násilia v rámci sporu o vzájomné hranice. Krajiny spolu vedú dlhodobý spor o región al-Fashqa, ktorý v uplynulých týždňoch zaznamenal vlnu násilia a úmrtí na oboch stranách.

Podľa koloniálnych zmlúv tento región oficiálne patrí Sudánu, avšak jeho územie dlhodobo obývajú Etiópčania, ktorí tu kultivujú pôdu a odvádzajú dane etiópskemu štátu. Tento stav bol zakotvený v roku 2008, keď Etiópia oficiálne uznala región za súčasť Sudánu výmenou za nenarušenie života etiópskych usadlíkov.

Napätie medzi oboma krajinami začalo narastať po vypuknutí vnútroštátneho konfliktu v etiópskom regióne Tigraj začiatkom minulého novembra, o ktorom sme informovali už skôr. Po vypuknutí konfliktu v Tigraji sa vláda rozhodla stiahnuť federálne jednotky z regiónu al-Fashqa, čo vytvorilo bezpečnostné vákuum, ktoré využili jednotky Sudánu. Na prelome roku Chartúm oznámil, že sudánske jednotky získali kompletnú kontrolu nad sudánskym územím v regióne.

V týchto súvislostiach Addis Abeba informovala o organizovaných útokoch sudánskych jednotiek, ktoré „vypaľovali, rabovali a vraždili“ v dedinách obývaných etiópskymi farmármi. Po odchode federálnych jednotiek sa v regióne taktiež objavili milície tvorené amharským etnikom, ktoré podporujú federálnu vládu v Tigraji a zároveň si nárokujú časť regiónu al-Fashqa. Spolu s ďalšími milíciami majú podľa predstaviteľov v Chartúme agresívne útočiť na sudánskych občanov a jednotky.

Obe krajiny sa minulý december na regionálnom samite v Džibuti zhodli na ďalšom vyjednávaní v otázke sporných hraníc, avšak každá z nich má iný pohľad na historické zmluvy a ich interpretáciu, ako aj na aktuálne dianie vrátane toho, kto je zaň zodpovedný. Etiópia minulý týždeň upozornila, že hoci chce spor riešiť diplomatickou cestou, jej „trpezlivosť nie je nekonečná“.

Obnovené násilie a napätie prichádza v dobe, keď sa Etiópia, Sudán a Egypt snažia vyriešiť vzájomný spor o Veľkú priehradu etiópskeho znovuzrodenia (Grand Ethiopian Renaissance Dam – GERD) na Modrom Níle, ktorú Etiópia začala vlani v júni napúšťať. V nadväznosti na tento krok sa objavili vyhrážky ohľadom vojenského útoku Egypta, na ktoré Addis Abeba reagovala pripravenosťou jej armády akýkoľvek útok odraziť.

Ďalšie kolo rokovaní sa uskutočnilo 10. januára. Skončilo však v slepej uličke a len dohodou, že štáty budú pokračovať vo vyjednávaniach o priehrade. V rokovaniach stoja proti sebe prevažne Egypt a Etiópia. Hoci sa Sudán väčšinou prikláňa na stranu Egypta, snaží sa skôr zastávať zdržanlivú pozíciu.

Aktuálne násilie medzi Etiópiou a Sudánom predstavuje bezpečnostnú hrozbu pre Etiópiu, keďže môže podporiť etnické násilie rozdúchavané konfliktom v Tigraji. Ak by sa Sudán do konfliktu zapojil a podporil tigrajské opozičné sily, federálna vláda by čelila značným problémom, keďže už predtým stiahla svoje jednotky z ostatných regiónov krajiny, aby sa mohla vysporiadať s konfliktom v Tigraji. Federálna vláda potrebuje minimalizovať napätie spôsobované sporom o priehradu GERD. S najväčšou pravdepodobnosťou sa tak bude snažiť predlžovať rokovania a získavať čas, aby bola schopná vysporiadať sa s vnútroštátnymi problémami a nemusela čeliť jednotkám Sudánu, prípadne Egypta. Sudán na druhej strane môže pristúpiť k agresívnejším krokom v rámci hraničného sporu, ktorými sa môže snažiť donútiť etiópsku federálnu vládu k ústupkom v otázkach priehrady.

Autor : Dominik Zachar