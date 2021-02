Spory medzi EÚ a Veľkou Britániou ohľadom Severného Írska komplikujú dodávky vakcín

EÚ zmenila svoje rozhodnutie spustiť núdzové ustanovenie v dohode o brexite na kontrolu vývozu vakcín Covid z EÚ.

Vlajka EÚ a UK. (Zdroj : Public Domain Dedication / Garry Knight)

Odchod Veľkej Británie z Európskej únie je sprevádzaný ďalšími otáznikmi. Tie, sa týkajú implementácie Protokolu Írska a Severného Írska, ktorý podľa Bruselu nie je dodržiavaný tak, ako bolo dohodnuté. Protokol, ktorý reguluje obchod medzi Veľkou Britániou a jeho provinciou Severným Írskom sa stal kameňom úrazu pobrexitového obdobia.

Severoírsky protokol, ktorý je súčasťou dohody o brexite, vyústil do zmien vo vzťahu medzi Belfastom a Londýnom. Kým Veľká Británia opustila jednotný trh a colnú úniu, Severné Írsko sa naďalej riadi pravidlami EÚ. Cieľom tohto protokolu je predovšetkým uľahčiť obchod medzi Úniou a Britániou. Hranica medzi provinciou Severné Írsko a Britániou, ktorá doposiaľ neexistovala, sa opätovne stáva ústrednou témou konštruktívnych rokovaní.

Podpredseda Európskej komisie, Maroš Šefčovič vzniesol sťažnosti k implementácii protokolu. Vo svojom liste uviedol, že hraničné kontroly sa nedodržiavajú a zásielky tak vstupujú do Severného Írska bez toho, aby boli deklarované a bez platných certifikátov. Svoj list adresoval Británii pár týždňov po tom, ako EÚ na krátko spustila núdzové ustanovenie, tzv. „článok č. 16“ severoírskeho protokolu, ktoré zabránilo vstupu vakcín proti Covid-19 do Spojeného kráľovstva.

Londýn si napomenutie zo strany Komisie vysvetľuje aj tým, že sa EÚ snaží Británii pomstiť za ich úspešnú očkovaciu kampaň. V nej Británia vedie v rámci celej Európy a počet zaočkovaných proti Covid-19 je tu najvyšší. Od prvej podanej vakcíny zaočkovali 15 miliónov obyvateľov a to v priebehu desiatich týždňov.

M. Šefčovič v liste tiež uviedol, že britská vláda vydala oficiálne usmernenie, na základe ktorého informácie o tovare prepravovanom zo Severného Írska do Veľkej Británie mimo štandardných postupov, nemusia byť poskytované colným orgánom.

Protokol spôsobil značné prekážky obchodu medzi Britániou a Severným Írskom. Celá záležitosť sa dostala do toho bodu, že vláda Spojeného kráľovstva pravdepodobne schváli zákon prikazujúci britským spoločnostiam podnikať v írskej provincii. Vláda Severného Írska medzitým čelí hrozbe členov Demokratickej unionistickej strany, ktorí pohrozili zosadením vlády, ako jedinou možnou alternatívou k akceptovaniu súčasnej situácie. Opatrenia už totiž spôsobujú nedostatok tovaru v Severnom Írsku.

Zavádzanie colných kontrol na importovaný tovar z EÚ ale predstavuje problém pre celú Britániu. Nové dovozné procesy majú byť podľa protokolu dokončené začiatkom júla, no byrokracia a financovanie komplikuje včasné dokončenie potrebnej infraštruktúry.Samotní manažéri prístavov žiadajú vládu o to, aby predĺžila ochrannú lehotu pri colných kontrolách. Situácia je tak vážna, že Británii hrozí nedostatok potravín a iných tovarov.



Pokiaľ by ale došlo k otvoreniu spomínaného článku č.16., viedlo by to k významným diplomatickým sporom. Tento článok umožňuje ktorejkoľvek zo strán pozastaviť časti dohody v prípade možných dlhodobých spoločenských, hospodárskych alebo environmentálnych dôsledkov jednotlivých opatrení.

Daná záležitosť sa nezaobišla bez reakcie nového kabinetu Spojených štátov amerických. Americká vláda uviedla, že bude udržiavať dohľad nad dodržiavaním medzinárodných dohôd a Veľkopiatkovej (Belfastskej) dohody, na ktorú severoírsky protokol nadväzuje. Toto vyhlásenie môže ovplyvniť ďalšie kroky Veľkej Británie v otázke dodržiavania protokolu, ktorý však dáva možnosť Severnému Írsku hlasovať o tom, či sa ním bude riadiť aj o štyri roky. Dovtedy by však EÚ a Británia mali uznať dôsledky svojej dohody pre Severné Írsko a podniknúť kroky pre lepšie prispôsobenie podnikov novej situácii.

Autor : Benita Fekete