Protesty v Španielsku môžu ohroziť fungovanie už tak dosť krehkej vládnej koalície

Nepokoje v Španielsku nepoľavujú. Protesty na podporu uväzneného katalánskeho rappera vyústili do násilností.

Protesty v Španielsku. (Zdroj : Pixabay)

Tisíce ľudí vyšli v metropolách Španielska do ulíc po tom, čo polícia zadržala populárneho hudobníka a politického aktivistu Pabla Haséla. Ten sa dlhodobo prezentuje kontroverznými radikálne-ľavicovými názormi. Na jeho stranu sa okrem španielskych umeleckých autorít postavili aj politici politickej strany PODEMOS, ktorá je jediným spojencom Socialistov vo veľmi krehkej vládnej koalícii.

Tridsaťtriročný interpret bol uväznený po tom, ako sa zabarikádoval na Univerzite v meste Lérida v snahe vyhnúť sa zatykaču. Štátne orgány ho obvinili z velebenia terorizmu a z urážky „Koruny“ a štátnych inštitúcii. Protestujúci hovoria o nedodržiavaní elementárnych zásad slobody slova a prejavu zo strany štátu.

Obvinenie vychádzalo z piesne, v ktorej rapper nešetril kritikou bývalého španielskeho kráľa Juana Carlosa. Označil ho za „opitého tyrana“ či „mafiánskeho kápa.“ Policajné zložky Hasél zase obvinil z mučenia a zabíjania nevinných demonštrantov, ako aj migrantov. Dôležitú úlohu však hrali nielen piesne, ale aj pomerne radikálne tweety. Vo svojich prejavoch autor okrem pravidelnej kritiky a urážania kráľovskej rodiny napríklad obhajoval baskických separatistov z ETA či marxistických militantov z GRAPO. Súdy argumentovali tým, že takéto prejavy predstavujú neprijateľné ponižovanie obetí terorizmu a podnecovanie nenávisti voči polícii a bývalému kráľovi.

Násilné strety medzi protestujúcimi a represívnymi orgánmi si vyžiadali zatknutie najmenej 80 osôb. Dochádza k ničeniu súkromného, ako aj verejného majetku. Agresiu si odnášali okolité autá či kontajnery, vzduchom lietali kamene a fľaše. Polícia sa okrem použitia obuškov uchýlila aj k použitiu gumených projektylov. Jedna žena prišla po zásahu takýmto projektylom o oko. Zranenia utrpelo na oboch stranách viac ako 100 zúčastnených.

Na podporu umelca vznikla petícia za jeho oslobodenie, ktorú podpísali napríklad aj Holywoodsky herec Javier Bardem či uznávaný režisér Pedro Almodóvar. Na jeho stranu sa postavila aj mimovládna organizácia Amnesty International. Riaditeľ jej španielskej vetvy, Esteban Beltrán sa nechal počuť, že „nikto by nemal byť trestne stíhaný iba za to, že sa vyjadril na sociálnych sieťach alebo za to, že spieva niečo, čo môže byť nevkusné alebo šokujúce.“

Za hudobníka sa postavila aj menšia z dvoch koaličných strán tvoriacich menšinovú vládu – ľavicová populistická strana Podemos. Tá kritizuje najmä neprimerané zásahy zo strany bezpečnostných zložiek voči demonštrantom. Predseda vlády Pedro Sanchez, ako aj minister vnútra Fernando Grande-Marlaska však pevne stoja na strane polície a protestujúce masy ostro kritizujú.

Súčasná vládna koalícia vznikla v januári 2020 po deviatich mesiacoch patovej situácie. Víťazní socialisti neboli schopní od volieb v apríli 2019 najmä pre komplikovanú katalánsku otázku nájsť koaličného partnera a zostaviť vládu. Novembrové parlamentné voľby, ktoré predchádzali vzniku tejto koalície, boli už štvrté za posledné 4 roky. Po tom, ako v nich výrazne posilnila radikálna pravica, prijal Pablo Iglesias, predseda Podemosu, ponuku od Pedra Sancheza. Novovzniknutá vláda dostala z celkového počtu 350 poslancov španielskeho kongresu dôveru len 167 z nich, pričom 165 hlasovalo proti.

Podpora tejto vlády v Kongrese je teda veľmi slabá. Rovnako nemožno hovoriť ani o ideologickej blízkosti týchto strán, keďže vláda bola zostavená len na základe strategických kalkulácii. Nestabilita, ktorá je charakteristickým znakom španielskeho politického systému posledných rokov taktiež neprináša do plachiet životnosti tejto vlády potrebný vietor.

Je teda možné predpokladať, že pokiaľ budú nepokoje eskalovať, priamo úmerne k nim bude narastať aj napätie medzi koaličnými partnermi. Pokiaľ sa oba subjekty budú držať svojich línii a neustúpia zo svojich pozícii, môže sa stať táto situácia pre vládnu osudnou.

Autor : Michal Franek