Po parlamentných voľbách v Salvádore si autoritatívny prezident Bukele upevnil svoju moc

Salvádorský populistický prezident Nayib Bukele sa stane najmocnejším vodcom krajiny za posledné desaťročia potom, čo jeho spojenci získali kontrolu nad parlamentom v parlamentných voľbách.

Prezident Nayibom Bukele. (Zdroj :Wikimedia commons / Fsociety)

Vo februárových voľbách do Národného zhromaždenia v Salvádore získala nová politická strana Nuevas Ideas, založená populistickým prezidentom Nayibom Bukele, dve tretiny kresiel. Strany Arena a FMLN, ktoré dominovali v krajine od roku 1990, získali tentokrát vo voľbách dokopy iba 21% hlasov a prezidentova strana Nueva Ideas teda nebude mať opozíciu, ktorá by dokázala blokovať jej rozhodnutia. Znamená to koniec politickej plurality v krajine a odstránenie kontroly prezidenta. Ten dlhodobo vykazuje autoritatívne tendencie a v minulosti sa dokonca pokúsil pomocou armády prinútiť zákonodarcov aby mu schválili plán výdavkov.

Nayib Bukele, 39-ročný prezident Salvádoru, nečakane vyhral voľby v roku 2019 ako nominant populistickej konzervatívnej politickej strany GANA. Necelý rok po nástupe do funkcie, vo februári 2020, ale prišiel prezident do národného zhromaždenia v sprievode vojakov, aby prinútil zákonodarcov k schváleniu plánu výdavkov. O mesiac neskôr zrušil príkaz najvyššieho súdu a poslal do ulíc armádu aby zadržala ľudí za porušenie karantény. A neskôr, keď sa opäť zvýšil počet vrážd v krajine, tak povolil armáde a polícii zabíjať členov miestnych gangov v rámci ochrany života Salvádorčanov. Bukele je tiež známy napádaním tlače a jeho oponenti ho obviňujú z vytvárania kultu osobnosti. Panujú tak obavy, že že prezident sa vracia naspäť k autoritatívnemu vedeniu štátu, kvôli ktorému sa už v minulosti v krajine viedla občianska vojna.

Februárové víťazstvo Nuevas Ideas znamená, že po prvý krát od roku 1992 drží v krajine jedna politická strana exekutívnu aj legislatívnu moc. Môže teda ľahko nahradiť najväčších odporcov prezidenta, ako je napríklad generálny prokurátor, a môže vymenovať aj nových členov Najvyššieho Súdu. Má moc pretvoriť justíciu a prezidentovi by nič nestálo v ceste k tomu, aby zmenil ústavu či vládu.

Bukele sa počas svojho prezidentského obdobia preslávil tiež znížením počtu vrážd, štedrými platbami pre domácnosti postihnuté COVID-19, ale aj prísnym lockdownom, počas ktorého došlo k porušovaniu ľudských práv. S kongresom pod kontrolou prezidenta budú jeho politické návrhy pravdepodobne v rovnakom duchu – prísnym prístupom ku kriminalite a veľkým míňaním verejných financií, ktoré by dlhodobom horizonte ale mohlo krajine uškodiť.Zvýšené výdaje v tomto prípade znamenajú menej transparentnosti, pričom sa objavili tiež dôkazy korupcie v prezidentovom blízkom okruhu. Zároveň ale existuje riziko, že prezidentove protikorupčné iniciatívy by mohli byť zacielené na jeho oponentov.

Koncentrácia moci v rukách Bukeleleho predstavuje výzvu aj pre novú americkú administratívu. Kým USA pod vedením Trumpa dlhodobo zatvárali oči pred zhoršujúcim sa stavom demokracie v Strednej Amerike, jednou z deklarovaných Bidenových priorít v oblasti zahraničnej politiky je posilňovanie právneho štátu práve v tomto regióne. Nakoľko sa podarí tento zámer pretaviť do praxe, môže onedlho ukázať už prípad Salvádoru.

Autorka : Eliška Herinková