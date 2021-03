USA zvažujú nový zákon o domácom terorizme

Boj proti domácemu terorizmu vytvára pre slobodnú spoločnosť hrozné možnosti. Vyrabovanie amerického Kapitolu povstaleckými výtržníkmi nepochybne ukazuje, že násilný extrémizmus je v súčasnosti americkou realitou.

Útok na Kapitol. (Zdroj:Flickr / Blink O'fanaye)

Nová americká administratíva zvažuje predstavenie zákona o domácom terorizme, v snahe bojovať proti nárastu násilného extrémizmu v krajine. Mnohí experti ale poukazujú na možné negatívne dopady, ktoré by nová legislatíva mohla priniesť v oblasti obmedzovania slobôd a súkromia amerických občanov.

Prezident Joe Biden hovoril o potrebe novej legislatívy zameranej na boj proti domácemu terorizmu už počas svojej kampane. Zásadný impulz pre otvorenie debaty na túto tému ale predstavoval incident zo 6. Januára, keď do kongresu vtrhli nespokojní podporovatelia prezidenta Trumpa.

Zástancovia novej legislatívy sú toho názoru, že v rámci extrémistických kruhov bol útok na kongres vnímaný ako úspešný. Tento ‚úspech‘ zvyšuje možnosť ďalších útokov v blízkej budúcnosti a preto je dôležité vytvoriť nové mechanizmy na boj s nimi. Rovnakého názoru je aj FBI a Úrad Vnútornej Bezpečnosti. Tí zdôrazňujú, že podobný zákon žiadajú už dlho, keďže na monitorovanie zahraničných teroristických skupín majú dostatočné právomoci, najmä čo sa týka monitorovania komunikácie, avšak pre domáce organizácie takýto zákon chyba. Za posledných pár rokov navyše Amerikou otriasli viaceré násilné útoky zosnované jej vlastnými občanmi. Napríklad v roku 2017, útočník spustil paľbu na členov republikánskej strany keď trénovali na charitatívny baseballový zápas. V tom istom roku 22-ročný neonacista vrazil autom do protestujúcich v Charlottesville, ktorí tam protestovali proti pochodu krajnej pravice. V posledných rokoch má práve krajná pravica na svedomí väčšinu útokov. V roku 2018 Amerikou otriasol útok na synagógu v Pittsburghu a rok na to útočník v El Pase usmrtil 23 ľudí – jeho cieľom boli Mexičania.

Dôvodom, prečo stále chýba konkrétna legislatíva upravujúca domáci terorizmus, je predovšetkým ochrana slobôd amerických občanov. Kritici taktiež poukazujú na možnosť zneužívania novej legislatívy ako politického nástroja vládnej garnitúry na boj proti svojim oponentom; kým jedna strana označí za teroristov Antifu, druhá naopak pravicových Proud Boys. Viacerí experti a aj mimovládne organizácie navyše poukazujú na to, že bezpečnostné zložky majú dostatočné právne zázemia na boj s domácim terorizmom, a mali by sa skôr sústrediť na jeho efektívne využívanie.

Prezident Joe Biden, zatiaľ požiadal o komplexné hodnotenie nebezpečenstva, ktoré tvorí domáci terorizmus, a potom má upresniť akým smerom sa to bude uberať. Americká vláda musí bojovať proti domácemu terorizmu, avšak nemala by pri tom ohrozovať slobody a súkromie svojich občanov. Nový zákon by pravdepodobne umožnil narušenia súkromia a monitorovanie súkromnej komunikácie bez súhlasu súdu, čo sa do istej už miery deje. Môže za to Patriot Act legislatíva, ktorá je určená na boj s medzinárodnými teroristickými organizáciami. Taktiež by sa naplnili obavy kritikov, že sa označenie domáci terorista bude využívať na získavanie politického kapitálu. Prezident Donald Trump takto označil hnutie Antifa, a prezident Joe Biden zase výtržníkov zo 6-teho januára. Experti tiež dodávajú, že ďalší z argumentov proti novej legislatíve je aj fakt, že napríklad aj rozloženia Ku Klux Klanu sa podarilo v rámci terajších zákonov.

Autor : Ján Mudrík