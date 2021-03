Líbya má novú vládu. Podarí sa jej udržať mier?

Novo potvrdená vláda národnej jednoty (GNU) by sa mala zaviazať, že výrazne zlepší podmienky ľudských práv v Líbyi a zabezpečí, aby voľby plánované na december 2021 boli slobodné a spravodlivé.

Mesto Al Bayda v Líbyi počas demonštrácií proti režimu Kaddáfího. (Zdroj : Wikimedia commons)

Mierový proces v Líbyi dosiahol nový míľnik. Začiatkom tohto mesiaca vznikla dočasná Vláda národnej jednoty (GNU), ktorá má za úlohu zjednotiť bojujúce strany v krajine pod jednou vlajkou a zaistiť demokratické voľby.

Jednania o vzniku novej vlády prebiehali už od októbra minulého roku, kedy obe strany občianskej vojny uzavreli dočasný mier. S podporou OSN sa ich zúčastnila medzinárodne uznaná Vláda národnej dohody (GNA) aj paralelná tzv. východná vláda podporujúca Haftarovu Líbyjskú národnú armádu (LNA).

Tento týždeň uznala právomoci GNU aj východná vláda a zverila jej do rúk moc nad východnou časťou Líbye. GNU sa tak efektívne stala jedinou národnou vládou a hlavným exekutívnym orgánom v celej krajine. Jedná sa o významný krok, ktorý môže priniesť mier do štátu už 10 rokov zmietaného neustálymi konfliktami. Svoje nádeje vyjadril aj jeden z nových vicepremiérov, Hussein Al-Gotrani, ktorý miestnym médiám povedal: „Obdobie rozkolu sa skončilo. GNU slúži všetkým občanom bez ohľadu na ich región.“

Vznik a legitimizovanie GNU má svoje následky aj v zahranično-politickej smerovaní Líbye. Francúzsko už oznámilo plány na znovuotvorenie svojej ambasády v Tripolise, ktorú museli v roku 2014 uzavrieť kvôli zintenzívneniu bojov. Prezident Emmanuel Macron chce takto podporiť vybudovanie mieru a pomôcť upevniť stabilitu novej vlády. Nezabudol tiež dodať, že Francúzsko má voči Líbyi nemalý dlh ktorý sa bude snažiť splatiť. Bol to totiž práve vtedajší francúzsky prezident Nicolas Sarkozy, kto najviac podporoval intervenciu vojsk NATO proti vtedajšiemu líbyjskému vládcovi, Muammarovi Kaddáfimu.

Macron tiež poznamenal, že hlavnou prioritou GNU aj zahraničia má byť stiahnutie zahraničných vojakov z územia Líbye. Stále sa tu totiž nachádza vyše 20,000 žoldnierov ktorí podporovali GNA aj LNA. Najväčšiu účasť tu má Turecko, ktoré mimo svojich ozbrojených síl nasadilo aj sýrske milície. Svoje predstavenstvo tu má aj Rusko vďaka svojej súkromnej vojenskej spoločnosti Wagner Group.

Vzhľadom na strategickú pozíciu a prírodné bohatstvo Líbye je ťažké predpovedať ako rýchlo zahraniční aktéri svoje vojská z krajiny stiahnu – alebo či tak tak vôbec budú ochotní urobiť. Stiahnutie zahraničných vojsk je navyše len jednou z mnohých komplikácií, ktoré komplikujú dotiahnutie mierového procesu do úspešného konca. Ak sa však prechodnej vláde podarí udržať si moc v celej Líbyi a nadviazať diplomatické vzťahy aj s ďalšími štátmi, tak by sa mohla Líbya konečne dočkať spravodlivých a demokratických volieb, v ktorých by si líbyjský občania sami zvolili svoju budúcnosť. Voľby sú symbolicky naplánované na 24. december, kedy Líbya oslavuje svoj Deň nezávislosti.

Autor : Marián Maraffko