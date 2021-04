Aj po ďalších parlamentných voľbách musí Izrael čeliť patovej situácii

Ani jedna z politických strán vo voľbách nezískala potrebnú väčšinu. Budú Izrael čakať v najbližšom období opätovné voľby?

Voľby v Izraeli. (Zdroj : Flickr / The Israel Project)

Pred pár dňami sa v Izraeli uskutočnili od roku 2019 už štvrté parlamentné voľby. Ani blok strán podporujúcich najdlhšie slúžiaceho premiéra v histórii krajiny, ani tzv. anti-Netanjahu koalícia nezískala potrebnú väčšinu kresiel. Aj po týchto voľbách hrozí, že parlamentnú väčšinu sa v izraelskom fragmentovanom politickom systéme nepodarí zostaviť žiadnej zo strán.

Najviac mandátov získala podľa očakávaní strana Benjamina Netanjahua. Hnutie Likud získalo až 30 miest v izraelskom legislatívnom zbore. Spolu s ďalšími troma spriatelenými stranami však získal pravicový blok postavený okolo premiéra len 52 mandátov. Na zisk väčšiny v 120 člennom „Knessete“ to nestačí.

Napriek tomu, že koalícia sformovaná proti predsedovi vlády je početnejšia, ani jej sa nepodarilo dosiahnuť potrebnú väčšinu, a síce 61 mandátov. Strana Yesh Atid, vedená opozičným lídrom Yairom Lapidom, sa umiestnila na druhom mieste so ziskom 13,9% hlasov. So svojimi spojencami získali len 57 kresiel.

Brány parlamentu prekročili aj dve strany, ktoré nie sú súčasťou ani jedného zo spomínaných pólov. Arabská islamistická strana Raam získala 4 parlamentné pozície, zatiaľ čo nacionalistická Yamina 7 postov. Pri zostavovaní vlády je či už v prípade premiérovho zoskupenia, alebo v prípade opozície, spolupráca s týmito subjektami nevyhnutná.

Pre Benjamina Netanjahu nastáva veľmi zložitá situácia. Zástupcovia oboch, do volieb vstupujúcich ako neutrálnych politických subjektov sa vyjadrili, že sa nebránia spolupráci ani s jedným z pólov. Predseda strany Náboženských sionistov, ktorá patrí k Netanjahuovým spojencom, Bezalel Smotrich, sa vyjadril, že do vlády so stranou Raam v žiadnom prípade nevstúpi. AK by sa teda Netanjahuovi podarilo vyjednať účasť strany Raam v koalícii, stratil by podporu Náboženských sionistov, ktorí vo voľbách získali 6 mandátov. V súčasnej situácii a s aktuálnymi postojmi lídrov jednotlivých strán teda nie je možné, aby Netanjahu zostavil vládnu väčšinu. Prekážky vo vytvorení koalície so stranou Raam vidia aj niektoré strany z opozičného zoskupenia.

Pokiaľ bude súčasná situácia pretrvávať a nikomu z aktérov sa nepodarí zostaviť väčšinovú koalíciu, krajinu môžu v priebehu pár mesiacov čakať ďalšie voľby.

Autor : Michal Franek