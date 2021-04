Návrh nového zákona vyvolal v Británii masové protesty

Masívne protesty v mestách v Anglicku, viac ako 100 ľudí bolo zatknutých na proteste Kill the Bill v centre Londýna.

Protesty v Anglicku. (Zdroj : Flickr/Steve Eason)

Počas Veľkonočného víkendu sa Veľkou Britániou prehnala vlna protestov s názvom Kill the Bill. V Londýne, Manchestri, Liverpoole, ale aj každom väčšom meste, sa stovky až tisíce ľudí stretli v uliciach, aby vyjadrili svoj nesúhlas s návrhom novej legislatívy, ktorá polícii v Anglicku a Walese udeľuje väčšie právomoci pri zasahovaní voči demonštrantom, upravuje možnosti a podmienky legálnych protestov a predstavuje tiež tvrdšie tresty za ich porušenie. Polícia by tak po novom mohla protesty kriminalizovať a riadiť ich svojimi vlastnými pravidlami.

Nová kriminálna legislatíva bola jedným z programových záväzkov novej vlády, zvolenej 12. Decembra 2019.Na takmer 300 stranách zahŕňa mnohé body, vrátane posilnenia policajných právomocí, novej formy väzby pre mladých, či súdny príkaz na zameranie sa na ľudí, ktoré pri sebe nosia nože, nakoľko Londýn bojuje s neustále sa zvyšujúcim množstvom bodnutí.

Legislatíva by však predstavila aj zmenu v policajných právomociach pri organizovaní protestov. Zatiaľ čo v súčasnosti musí polícia najprv určiť, či protest povedie k vážnemu verejnému neporiadku, poškodeniu majetku, alebo narušenia komunitného života, podľa navrhovaného zákona by polícia mohla kriminalizovať protesty, ktoré by považovala za obťažovanie verejnosti. Taktiež by mohla určiť limity na level hluku či určiť čas, kedy sa budú protesty konať. A protestujúci, ktorí nebudú pravidlá rešpektovať aj keď by o nich mali vedieť, by mohli byť trestne stíhaní.

Podľa Proti Patel, ministerky vnútra, predstavuje nová legislatíva rovnováhu medzi právomocou polície a právomocou protestujúceho. Opozícia a aktivisti však novú legislatívu vnímajú ako problematickú a tvrdia, že je potrebný čas na rozanalyzovanie potenciálnych dôsledkov. Po vražde Sarah Everard policajtom a pietnej udalosti, ktorú prerušila polícia a začala zatýkať ženy za porušenie protipandemických opatrení, sa však zákon dostal do centra pozornosti.

Práve táto tvrdá reakcia polície len niekoľko dní predtým, ako sa malo v parlamente diskutovať o novom kriminálnom zákone, spustila vlnu protestov po celej krajine. Len počas veľkonočného víkendu sa demonštrovalo v približne 50 rôznych mestách, pričom v Bristole prerástla demonštrácia do násilností, keď skupina ľudí rozbila výklady obchodov a zapálila policajné autá. Keďže nový zákon obmedzuje slobodu protestovať, protestujú proti nemu aktivisti napriek celým spektrom, vrátane aktivistov bojujúcich proti policajnému násiliu, za životné prostredie či práva žien.

V súčasnosti je nový zákon v posudzovaní špecializovanej komisie a protesty, síce v menšej sile, stále pokračujú. V prípade, že zákon pôjde do ďalšieho čítania, je však vysoko pravdepodobné, že Veľkú Britániu čaká ďalšia vlna celonárodných protestov, ktorá môže byť ešte intenzívnejšia, ako tá prvá.

Autorka : Eliška Herinková