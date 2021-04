Napätie na Írskom ostrove sa zvyšuje

Najhoršie pouličné násilie v Severnom Írsku za posledné roky. Motivácia výtržníkov sa javí ako očividná zmes kriminálnej agresie a politickej krivdy.

Nástenná malba ukazujúca členov UVF (loyalisticka polovojenská jednotka) (Zdroj : Flickr

Napätie v Severnom Írsku medzi lojalistami a republikánmi v posledných mesiacoch výrazne narastá. Len za posledných 7 dní demonštrácii bolo zranených 74 policajtov. Násilností sa odohrávajú v častiach Belfastu kde spolu susedia protestantské a rímskokatolícke štvrte. Dôvodom majú byt problémy spôsobené Brexitom, ale aj nedávnym rozruchom ohľadom pohrebu vysokého predstaviteľa Írskej republikánskej armády (IRA). Na začiatok apríla pritom pripadlo 23. výročie podpísania tzv. Veľkopiatkovej dohody, ktorá ukončila konflikt v Severnom Írsku.

V násilnostiach je najviac zapletená protestansko-lojalistická mládež, ktorá cíti zradu spôsobenú Brexitom. Lojalistické strany podporovali tvrdý Brexit, lebo očakávali že to upevní ich pozíciu v Spojenom Kráľovstve, a znemožní zjednotenie Írska. Avšak, pri rokovaniach s EÚ, s cieľom zachovať pokoj na ostrove, sa Londýn zaviazal k dodržiavaniu Veľkopiatkovej dohody, ktorá umožňuje slobodnú prepravu osôb a tovaru cez hranicu medzi Írskom a Severným Írskom. Výmenou za zaradenie do jednotného trhu EÚ sa ale Belfast musí podrobovať kontrole importovaného tovaru z krajín mimo EÚ, vrátane toho, ktorý pochádza zo zvyšku Spojeného kráľovstva, ak existuje riziko, že môže byť následne prepravený do EÚ cez zmieňované otvorené hranice. Presunutie colnej hranice do Írskeho mora tak zapríčinilo že niektorým supermarketom chýba tovar. Mnoho lojalistov vníma túto situáciu ako zradu, oslabenie postavenia Severného Írska v rámci Spojeného kráľovstva podľa nich môže viesť k obnoveniu snáh o zjednotenie ostrova.

Napätie medzi republikánskymi a lojalistickými skupinami sa rozhorel aj po tom keď sa 24 predstaviteľov republikánskej strany Sinn Féin zúčastnilo na pohrebe člena republikánskej milície. A to aj navzdory zákazom spojených s pandémiou. Strana Sinn Féin bola roky vnímaná ako politické krídlo IRA ktorá mala za svoju 25 ročnú existenciu na svedomí cez 1700 obetí. V budúcoročných voľbách ma Sinn Féin reálnu šancu vyhrať a prvý krát zosadiť z pozícií premiéra, člena lojalistickej strany. Experti sa obávajú že lojalisti nemusia byť stotožnení s novou vládou republikánov, a obávajú sa že to môže prerásť do podobného sporu ako v šesťdesiatych rokoch.

Írsky ostrov čaká ťažká skúška v najbližších mesiacoch. Je pravdepodobné že keď sa nepodarí adekvátne nevyrieši problém s hranicami, napätie na ostrove sa bude zvyšovať, a prehraté voľby pre lojalistov môžu vyústiť do veľkých nepokojov. Napätie však nie je spôsobené len nedávnymi problémami, ale aj tým že veľa lojalistov vníma Veľkopiatkovú dohodu ako republikánske víťazstvo. Faktom tiež ostáva, že za 23 rokov nedostali komunity, ktoré boli najviac postihnuté bojmi medzi frakciami, žiadnu podporu z Londýna. V mnohých regiónoch Severného Írska tak stále panuje vysoká nezamestnanosť, chudoba, a slabá úroveň vzdelania. K vyriešeniu napätia je preto potrebné, aby sa zainteresované vlády sústredili nielen na priame spúšťače aktuálneho kola nepokojov, ale aby pripravili tiež dlhodobý plán pre zlepšenie sociálnoekonomických podmienok v najviac postihnutých oblastiach.

Autor : Ján Mudrik