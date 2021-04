Opozícia v Čade odmieta výber nového premiéra. Ohrozí Débyho úmrtie stabilitu v krajine?

Noví čadskí vojenskí vládcovia vymenovali civilného politika Alberta Pahimi Padackeho za predsedu dočasnej vlády v pondelok týždeň po smrti bojiska prezidenta Idrissa Debyho, ale vodcovia opozície toto vymenovanie rýchlo odmietli.

Púsť v Čade. (Zdroj : Pixabay)

Týždeň po úmrtí prezidenta Idrissa Débyho vymenovala prechodná vojenská rada v Čade nového premiéra, Alberta Pahimi Padackého, ktorý má v priebehu 18 mesiacov doviesť krajinu k demokratickým voľbám. S Padackého výberom však nesúhlasia opozičné politické strany a hnutia. Tvrdia, že vojenská rada nemá právo svojvoľného výberu premiéra, ktorý má byť iba bábkou v jej rukách. Na čele rady totiž stojí Mahamat Idriss Déby, syn zosnulého prezidenta.

Débyho 30-ročné vládnutie ukončil útok militantnej skupiny Fronta za zmenu a svornosť v Čade (FACT) počas prezidentovej návštevy frontu na severe krajiny. Čadská armáda a FACT tu vedú boje od ukončenia posledných prezidentských volieb v polovici apríla. Débyho návšteva po jeho opätovnom zvolení mala slúžiť pre zvýšenie morálky slúžiacich vojakov – poskytla však FACTu príležitosť zasiahnuť proti hlave štátu.

Predtým, ako by náhle mocenské vákuum spôsobilo nepokoje, bola zvolaná dočasná vojenská vláda udržujúca stabilitu. Deklarovala zároveň aj úmysel pomstiť svojho prezidenta a zlomiť akýkoľvek odpor neštátnych ozbrojených aktérov. Vnútropolitická situácia však nie je ani zďaleka taká stabilná, ako by si vláda mohla priať.

Opoziční politici prechodnú vládu pod Débyho synom obviňujú z vojenského prevratu a násilného prebratia moci. Nahráva im aj fakt, že armáda rozpustila parlament a nahradila štátnu ústavu sériou pravidiel vytvorených armádnymi činiteľmi. Obávajú sa, že miesto demokratických volieb sa moc v Čade iba presunie do rúk ďalšieho Débyho.

Ani výber Padackého ako civilného príslušníka do pozície premiéra ich neupokojil. Hlásia, že výber premiéra by malo byť spoločné rozhodnutie armádnych i civilných vládnych zložiek. Padacké bol navyše blízkym spojencom Débyho, a dokonca pod ním dva roky slúžil ako premiér. Pre opozíciu je to jasným znakom toho, že skutočná moc bude aj naďalej v rukách Mahamata Débyho a jeho vojenskej rady.

Koalícia opozičných strán a civilných hnutí na protest zorganizovala pokojnú demonštráciu v N'Djamene, hlavnom meste Čadu s cieľom prinavrátenia ústavy a poriadku v krajine. Protesty sa však nezaobišli bez komplikácií, a po zásahu ozbrojených zložiek bolo zranených 27 ľudí a dvaja občania prišli o život.

Reakcie v zahraničí sú taktiež pomerne zmiešané. Krajiny Africkej únie, USA aj Francúzsko dúfajú, že sa v Čade uskutočnia skutočne demokratické voľby, v ktorých by si mohli občania po 30 rokoch zvoliť svoju budúcnosť. Samotné reakcie na nastolenie vojenského režimu sa však líšia. Francúzsko napríklad podporilo vojenskú radu a prijalo Mahamata Débyho ako novú hlavu štátu. Spojené štáty taktiež pokračujú v podpore čadskej vlády, hoci by si údajne priali zverenie moci v rámci konštitučných pravidiel a zákonov.

Zabránenie vnútropolitickým rozkolom je pre Západ nesmierne dôležité. Nielenže sa jedná o strategickú oblasť v strede Afriky, ale Čad aj intenzívne pomáha pri boji proti teroristickým skupinám v regióne. Čadská národná armáda patrí medzi najlepšie vytrénované vojská v Afrike a na území Čadu sa tiež nachádza niekoľko vojenských základní a príslušníci západných armád. Pre udržanie stability v Saheli je preto pre západné mocnosti dôležitejšie udržať stabilitu v Čade aj za cenu demokracie a slobody volieb.

Autor : Marián Maraffko