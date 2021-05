Komu patrí tajomná letecká základňa vybudovaná na strategickom jemenskom ostrove?

Na vulkanickom ostrove neďaleko Jemenu sa buduje záhadná letecká základňa, ktorá leží v jednom z rozhodujúcich svetových námorných uzlov pre prepravu energie aj komerčný náklad.

Pilot vzdušných síl Spojených arabských emirátov. (Zdroj : Flickr)

Na ostrove Perim, ktorý oficiálne patrí pod správu Jemenu, bola vybudovaná nová letecká základňa schopná hostiť útočné, špionážne i prepravné lietadlá. Strategická pozícia tohto ostrova poskytuje komukoľvek, kto tu má leteckú prítomnosť, nielen schopnosť ovplyvňovať globálny obchod i energetiku, ale aj priamo zaútočiť na pevninské štáty na Arabskom polostrove. Ostrov sa totižto nachádza v prielive Báb el-Mandeb, v jednom z najvýznamnejších svetových námorných priechodov. Základňu na jemenskom ostrove však nepostavil Jemen.

Podľa jemenskej vlády stoja za vybudovaním základne Spojené arabské emiráty, ktoré Perim de-facto ovládajú od roku 2015 po tom, ako odtiaľto pomohli vytlačiť hútskych rebelov. SAE sa tu následne už v roku 2016 pokúšali postaviť leteckú základňu, ktorej nedokončený komplex je na ostrove vidno dodnes. Na rozdiel od roku 2016 by však tentokrát SAE nemali pre výstavbu svojej základne nijaký legitímny dôvod. V roku 2019 totižto oficiálne stiahli svoje ozbrojené sily z kampane proti jemenskym húthom.

Na rozdiel od emirátskej vlády, ktorá sa k problematike nevyjadrila a neodpovedala na nijaké otázky, tak viacero jemenských úradníkov a vojenských veliteľov poskytlo kontext, ktorý výstavbe základne predchádzal. Medzi oboma krajinami malo v poslednej dobe gradovať politické napätie, pričom jeho zdrojom bol práve Perim - Jemen totižto odmietol pristúpiť k dohode o 20 ročnej pôžičke tohto ostrova do oficiálnej správy Emirátov. Uvádza sa tiež, že sa na ostrov v priebehu posledných týždňov periodicky plavili lode pod vlajkou SAE. Jemenskí predstavitelia sa domnievajú, že sem prevážali práve vojenskú techniku a personál potrebný na prevádzku novej základne.

Jeremy Binnie, editor v spravodajskej spoločnosti Janes predpokladá, že sa jedná o snahu Emirátov vybudovať si v regióne dlhodobú prítomnosť a moc, najmä s ohľadom na blízke obchodné trasy. Nasvedčuje tomu aj to, že Emiráty začali s výstavbou iba niekoľko týždňov po tom, ako prezident Joe Biden oznámil, že USA stiahnu svoju podporu arabskej koalície proti Iránom podporovaným húthom. Emiráty sa tak pravdepodobne snažia vyplniť mocenské vákuum, ktoré by tu Spojené štáty zanechali. Podľa talianskej analytičky Eleanory Ardemagni im na to ostrov Perim poskytuje vynikajúce podmienky, keďže je z neho možné monitorovať celé Červené more a reagovať na agresiu neštátnych aktérov v regióne.

Bez ohľadu na dôvody pre výstavbu základne pokladá Jemen prítomnosť emirátskej armády za neopodstatnený a nelegitímny zásah na jeho území. S ohľadom na súčasný stav vojnou zdevastovaného Jemenu je však nepravdepodobné, že by dokázal podniknúť nejaké reálne kroky. Jeho kritika a sťažnosti by mohli ešte väčšmi stratiť na sile v prípade, že by sa základňu rozhodli používať aj USA. Objavujú sa totiž názory, že by ju mohlo letectvo Spojených štátov využívať ako náhradu jemenskej základne, z ktorej sa museli stiahnuť v roku 2015. Ozbrojené sily aj CIA sa odmietli k tomuto vyjadreniu vyjadriť, a zatiaľ sa tak jedná iba o jednu z možných hypotéz o ďalšom fungovaní perimskej základne.

Autor : Marián Maraffko