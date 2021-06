Olympijským hrám v Tokiu hrozí bojkot

Soul pohrozil bojkotom olympijských hier v Tokiu kvôli prebiehajúcemu územnému sporu. Južná Kórea podala sťažnosť po zverejnení mapy označujúcej vzdialené ostrovy medzi Japonskom a Kórejským polostrovom.

Tokyo 2020. (Zdroj : Flickr)

Konanie olympijských hier Tokio 2020, ktoré boli pre pandémiu nového koronavírusu presunuté na leto 2021, môže ovplyvniť konflikt medzi Južnou Kóreou a Japonskom. Soul pohrozil bojkotom olympijských hier kvôli územnému sporu medzi oboma krajinami.

Oficiálna sťažnosť zo strany Južnej Kórey prišla po tom, ako Japonsko zverejnilo mapu znázorňujúcu postup štafetového behu s olympijskou pochodňou. Tá zahŕňa aj ostrovy nachádzajúce sa medzi japonským a juhokórejským územím, ktoré sú predmetom dlhotrvajúceho vzájomného sporu. Južná Kórea, ktorá formálne kontroluje dané ostrovy, ich nazýva ako Dokdo. Tokio trvá na tom, že sporné ostrovy sú súčasťou japonského územia, označuje ich ako Takeshima a odkazuje na ich „nelegálne okupovanie“ Južnou Kóreou.

Bývalý juhokórejský premiér Čung Sye-kyun požiadal Japonsko o odstránenie ostrovov zo spomínanej mapy a oficiálnej stránky Tokio 2020. Vládu Južnej Kórey zároveň podnecoval k využitiu všetkých dostupných prostriedkov pre vytvorenie tlaku na Japonsko, vrátane bojkotu samotných olympijských hier. Prvá oficiálna žiadosť bola adresovaná japonskému veľvyslanectvu v Soule ešte 24. mája, odpoveď však bola záporná, pričom Japonsko označilo požiadavku za neakceptovateľnú.

Situácia aktuálne stojí na eventuálnom zásahu Medzinárodného olympijského výboru (MOV), ktorý Južná Kórea požiadala o pomoc pri vytváraní tlaku na usporiadateľa hier. Soul požaduje od MOV aktívnu mediáciu v danom spore, čo vyvoláva obavy o úspešné konanie hier o necelé dva mesiace.

Kórejský športový a olympijský výbor (KSOC) argumentuje potrebou zabezpečenia politickej neutrality v priebehu hier. Japonské konanie je pritom podľa Soulu politickým krokom, čo má odporovať olympijskému duchu. Zároveň však KSOC dodáva, že ostrovy Dokdo sú juhokórejským územím, nenaznačuje teda ochotu ustúpiť. Silným argumentom pre Južnú Kóreu je aj fakt, že krajina odstránila sporné ostrovy z vlajky na ZOH v roku 2018, a to práve na žiadosť Japonska.

Problematickými sa hry stávajú aj kvôli zhoršujúcej sa pandemickej situácii v Japonsku, ktoré bojuje so štvrtou vlnou ochorenia. Japonsko z tohto dôvodu predĺžilo núdzový stav v Tokiu a ďalších oblastiach minimálne do 20. júna. Krajina je naklonená eventuálnemu oddialeniu či dokonca zrušeniu olympiády. Až 60 percent Japoncov sa vyjadrilo, že by olympijské hry nechcelo vôbec.

Autorka : Michaela Ružičková