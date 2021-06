Rusko definitívne odstupuje od Zmluvy o otvorenom nebi

Ruský prezident Vladimir Putin podpísal zákon o odchode krajiny zo Zmluvy o otvorenom nebi, a to po stopách bývalej a súčasnej americkej prezidentskej administratívy.

Vladimir Putin. (Zdroj : Wikimedia commons)

V pondelok 7. júna ruský prezident Vladimír Putin podpísal zákon, ktorým Rusko oficiálne odstupuje od Zmluvy o otvorenom nebi. Táto zmluva umožňuje signatárskym krajinám vykonávať kontrolné prelety nad vojenskými zariadeniami ostatných signatárskych štátov. Rozhodnutie o ruskom odstúpení od zmluvy vojde v platnosť o šesť mesiacov.

Spomínaný zákon schválila horná komora ruského parlamentu po oficiálnom vyjadrení Spojených štátov z minulého mesiaca (27. mája), podľa ktorého USA neplánujú znovu k zmluve pristúpiť. Predchádzajúca americká administratíva prezidenta Trumpa od zmluvy odstúpila v minulom roku. Hoci už začiatkom januára tohto roku Rusko oznámilo zámer od zmluvy odstúpiť, vo februári naznačilo možný návrat k zmluve za predpokladu, že by tak urobili aj USA. Európska únia už v minulosti apelovala na oba štáty, aby pri zmluve zotrvali.

Zmluva o otvorenom nebi, podpísaná v roku 1992 a účinná od roku 2002, je jedným z nástrojov na budovanie dôvery medzi Ruskom a Západom. Samotná zmluva signatárskym štátom (viac ako 30) povoľuje kontrolné prelety nad vojenskými zariadenia ostatných štátov za účelom získavania informácií o vojenských silách a ich aktivitách. Hlavnou úlohou je tak zvýšiť transparentnosť a budovať dôveru medzi týmito dvoma "blokmi", ktoré udržiavajú skôr chladnejšie vzťahy.

Americký prezident Biden sa má so svojím ruským náprotivkom Putinom stretnúť 16. júna na summite vo švajčiarskej Ženeve, kde by mali diskutovať o aktuálnych vzťahoch medzi Ruskom a USA, ktoré sú na najnižšej úrovni od konca studenej vojny. K zhoršeniu vzájomných vzťahov došlo primárne kvôli ruskej anexii Krymského polostrova, obvineniam týkajúcich sa ruského zasahovania do amerických volieb, množstvu kybernetických incidentov a ďalších skutočností, ktorý prispeli k zhoršeniu vzťahov.

Už minulý rok USA obvinili Rusko z porušovania zmluvy. Moskva odmietla povoliť prelet amerických kontrolných letov nad susedným Gruzínskom a ruskou enklávou Kaliningrad, vklinenou medzi Poľsko a Litvu (oba štáty sú členmi NATO) na pobreží Baltského mora. Podľa Ruska zmluva tieto obmedzenia pripúšťala, pričom Moskva uviedla, že sa Washington dopúšťal "viacerých obmedzujúcich reštrikcií" ohľadom kontrolných letov nad Aljaškou. Hoci USA už skôr od zmluvy odstúpili, Moskva namietala, že aj tak majú prístup k informáciám vďaka svojim spojencom v NATO, ktoré im ich odovzdávajú zo svojich kontrolných letov. Moskva preto neúspešne tlačila na poskytnutie dostatočných garancií, ktoré by mali zabrániť USA prístup k informáciám získaným spojencami NATO. Tieto garancie boli podmienkou Rusko pre zotrvanie pri zmluve.

Po odstúpení oboch štátov od Zmluvy o otvorenom nebi je jedinou väčšou, stále platnou zmluvou medzi nimi Nová dohoda START, ktorú predĺžil prezident Biden po prevzatí prezidentského kresla na začiatku roka. Nová dohoda START obmedzuje veľkosť jadrového arzenálu Moskvy a Washingtonu.

Spomínaný ženevský summit 16. júna by mohol priniesť uvoľnenie aktuálne napätých a zhoršujúcich sa vzťahov, ktoré "trpia" kvôli radu kybernetických útokov za ktorými s najväčšou pravdepodobnosťou stojí Rusko. Napriek tomu je veľmi nepravdepodobné, predovšetkým vďaka jasnému postoju prezidenta Bidena voči Rusku, že by obe krajiny znovu pristúpili k Zmluve o otvorenom nebi.

Autor : Dominik Zachar