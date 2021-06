Čína pokračuje v stupňovaní svojho tlaku voči Taiwanu

Podľa správy Kongresu poskytnutej zahraničnej politike Čína zintenzívnila kampaň vojenského a diplomatického tlaku proti Taiwanu, pretože šírenie pandémie koronavírusov sa rozšírilo po celom svete.

Vojak z Čínskej armády. (Zdroj : Flickr)

Napätie medzi Čínou a Taiwanom v posledných dvoch rokoch významne narastá, predovšetkým v dôsledku čoraz asertívnejších krokov Pekingu voči svojmu ostrovnému susedovi. 15. júna Čína uskutočnila ďalšie, doposiaľ najrozsiahlejšie letecké misie do zóny protivzdušnej obrany Taiwanu.

Najmenej 28 lietadiel, vrátane bombardérov schopných niesť nukleárne zbrane, vstúpilo do taiwanskej zóny protivzdušnej obrany len dva dni po spoločnom vyjadrení lídrov G7, v ktorom kritizovali Peking za jeho aktivity a zdôraznili dôležitosť udržania stability v oblasti Taiwanského prielivu. V ten istý deň, ako čínske lietadlá narušili taiwanský vzdušný priestor, vstúpila americké lietadlová loď USS Ronald Raegan s doprovodom do sporných vôd Juhočínskeho mora. USA na čínsku provokáciu okamžite zareagovali, keď potvrdili svoju podporu pre Taiwan v oblasti prehlbovania bezpečnosti.

Okrem vojenskej hrozby predstavuje Peking aktuálne pre Taiwan tiež hrozbu týkajúcu sa proti Covid-19. Taiwan obviňuje Čínu zo šírenia dezinformácií a blokovania dodávok vakcíny BioNTech. Peking tiež znemožňuje Taiwanu účasť vo Svetovom zdravotníckom zhromaždení (pozn. fórum Svetovej zdravotníckej organizácie).

Peking naďalej považuje Taiwan za súčasť Číny a deklaruje, že nebude tolerovať žiadne zahraničné zásahy do vzťahov s Taiwanom. Prezident Si Ťin-pching dokonca otvorene deklaroval, že je viac než ochotný použiť silu, keďže nezávislosť Taiwanu považuje za jadro problémov a nestability v prielive.

Mnoho expertov sa preto obáva, že napätie môže vyústiť do možnej vojny medzi Čínou a USA, ako hlavným spojencom Taiwanu. Americká podpora Taiwanu je síce neoficiálna a nezaväzuje Washington k vojenskej pomoci v prípade vypuknutia konfliktu, avšak predovšetkým od doby Trumpovho pôsobenia v úrade Washington jednoznačne zintenzívnil svoju podporu pre Tchaj-Pej, a to aj v podobe dodávok zbraní. Postoj súčasnej administratívy nie je veľmi odlišný, keď Biden dlhodobo kritizuje Čínu za porušovanie ľudských práv a medzinárodného práva vo všeobecnosti, a súbežne pokračuje v neoficiálnej podpore Taiwanu.

Rastúce napätie medzi Čínou a Taiwanom a čoraz zreteľnejšia hrozba vypuknutia otvoreného ozbrojeného konfliktu sú faktory, ktoré jednoznačne tlačia USA do jasného vymedzenia svojho, donedávna ešte značne nejednoznačného postoja voči obom ázijským krajinám. Z tohto pohľadu môže byť do budúcna kľúčové, či bude Washington ochotný zaviazať sa k poskytnutiu vojenskej pomoci Taiwanu, prípadne do akej miery sa mu bude dariť presvedčiť Peking o tom, že americká vojenská pomoc pre Taiwan je realistickou možnosťou.

Autorka : Natália Tomášová