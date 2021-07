„Veľká kríza“ v Severnej Kórei

Severokórejský vodca Kim Čong-un varoval pred „veľkou krízou“ spojenou s pandémiou koronavírusov v izolovanom štáte, čo vyvolalo špekulácie o tom, že zdravotný systém národa bojuje s kontrolou výrazného prepuknutia choroby.

Kim Jong-un. (Zdroj : Wikimedia commons)

Severokórejský vodca Kim Čong-un v nedávnom vyhlásení priznal, že zanedbanie implementácie opatrení proti šíreniu Covid-19 vyvolalo „veľkú krízu“ v zaistení bezpečnosti štátu a jeho občanov, čo malo pre krajinu „vážne dôsledky“.

Líder bližšie neuviedol, či sa Covid-19 v štáte šíri. Pre vážnosť situácie však v utorok 28. júna zvolal schôdzu politického oddelenia Robotníckej strany. Zo stretnutia vzišlo rozhodnutie o legálnych postihoch pre úradníkov, ktorí majú mať na svedomí zanedbanie tvorby proti-pandemických opatrení. Kim Čong-un úradníkov kritizoval za údajnú nezodpovednosť, nekompetentnosť a pasívny postoj k plánovaniu a implementácii opatrení.

Odborníci dlhodobo špekulujú o zanesení a priebehu ochorenia Covid-19 v Severnej Kórei. Podľa analytika Hong Mina z Kórejského inštitútu pre národné zjednotenie by Kim Čong-un nikdy nepripustil zverejnenie informácií o prítomnosti vírusu v krajine. Režim totiž stále oficiálne tvrdí, že jeho opatrenia voči koronavírusu fungujú a v krajine nie je ani jeden prípad infekcie. Na druhej strane však samotné oficiálne stretnutie spolu s verejným pokarhaním vysokých úradníkov indikuje veľmi vážnu situáciu.

Eventuálne prepuknutie pandémie by mohlo mať pre Severnú Kóreu katastrofálne dôsledky, vzhľadom na nízku úroveň zdravotnej starostlivosti v krajine so slabo rozvinutou zdravotnou infraštruktúrou. Severokórejské nemocnice údajne nemajú dostatočné kapacity, správne vybavenie ani lieky. Krajina zatiaľ nedisponuje ani vakcínami, ktoré sú navyše distribuované prioritne do štátov s vážnou pandemickou situáciou.

Oficiálne štát stále deklaruje, že nezaznamenáva prípady ochorenia, čo sa však môže odvíjať aj od obmedzenej testovacej kapacity. Napriek údajnej absencii prípadov nákazy však Severná Kórea v minulosti zaviedla niekoľko zásadných opatrení. Pozdĺž hraníc s Čínou vytvorila prísne stráženú nárazníkovú zónu na zabránenie prechodu na vlastné územie.

Pozornosť nedávno vyvolal aj úbytok hmotnosti severokórejského lídra, ktorý sa v médiách objavil o niečo štíhlejší. Zmena je pripisovaná možným zdravotným ťažkostiam či problémom v potravinovej bezpečnosti. Štátna televízna stanica následne odvysielala reakcie bežných ľudí, ktorí tvrdia, že ich náhla zmena, pripisovaná zhoršenému zdravotnému stavu, úprimne zarmútila.

Vzhľadom na to, že prísne cenzurované informácie sa v Severnej Kórei zvyčajne nevenujú vodcovmu vzhľadu, je táto skutočnosť zarážajúca. Spolu s nedávnym komentárom o zanedbaní proti-pandemických opatrení vyvolávajú obe skutočnosti obavy z možnej nestability štátu.

Autorka : Michaela Ružičková