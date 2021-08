Motivácia k očkovaniu v čase nerozhodnosti

V Európe klesá tempo očkovania. Politickí lídri sa snažia ľudí motivovať. V niektorých štátoch ponúkajú občerstvenie, v iných sa počet zaočkovaných snažia zvýšiť zavedením povinného očkovania.

Zdroj : Wikimedia commons

Očkovanie proti Covid 19 sa v Európe spomalilo. Lídri jednotlivých štátov sa preto snažia nájsť spôsob, ako by mohli občanov k očkovaniu motivovať. Niekde zvolili cestu finančných odmien či bezplatných lístkov na futbalové zápasy, inde úradníci nabádali ľudí k očkovaniu mrkvami prípadne ponúkali občerstvenie pri očkovacích centrách. Srbský prezident uviedol, že štát zaplatí každému občanovi, ktorý sa rozhodne dať sa zaočkovať. Tí, ktorí vakcínu dostali do 31.mája dostanú 3 000 dinárov (25€). V Anglicku zase ponúkajú po očkovaní prehliadku futbalového štadiónu Emirates Stadium. V Rumunsku pri vakcinačných centrách ponúkajú tradičné rumunské jedlo mici.



Striktné opatrenia však nie sú vo vyspelých demokraciách zvykom. Najväčším otáznikom zostáva, či ponechať situáciu na zodpovednosť obyvateľov, alebo prijať obmedzenia zo strany štátu. Jednotlivé opatrenia sa z krajiny na krajinu líšia. Francúzsko v boji s pandémiou prijalo zákon, na základe ktorého bude možné vyžadovať potvrdenie o očkovaní alebo negatívny PCR test pri vstupe do reštaurácií, barov, vlakov, či lietadiel. Očkovanie zdravotných pracovníkov bude v krajine vyžadované od 15. septembra a prezident Macron už naznačil, že v prípade zhoršenia pandemickej situácie bude Paríž zvažovať tiež zavedenie povinného očkovania pre všetkých Francúzov. Prudkému nárastu nových prípadov momentálne čelí Grécko, ktoré sa obáva negatívnych dopadov pre služby a cestovný ruch. Nariadilo preto povinné očkovanie zdravotníkov a neočkovaných obmedzilo vstup do prevádzok. V Taliansku dochádza rovnako k obmedzovaniu vstupu do prevádzok pre nezaočkovaných. Pre vstup je potrebné očkovanie, doklad o prekonaní Covid-1 alebo negatívny test.



Obmedzenia vo Francúzsku vyvolali veľký nápor na očkovacie centrá so zámerom udržať si spoločenský život. V niektorých nemeckých štátoch môžu do prevádzok vstúpiť iba plne zaočkované osoby bez negatívneho testu. Veľká Británia zase uvoľnila všetky opatrenia a obmedzenia pre plne zaočkovaných. Boris Johnson, britský premiér vyhlásil, že vstup do nočných barov bude pravdepodobne plne závislý od očkovania.V Británii sa uvažuje o vstupe na podujatia nad 20 000 účastníkov iba pre plne zaočkované osoby.

Odborníčka na verejné zdravie a epidemiologička z Queen Mary University, Deepti Gurdasani, v Londýne tvrdí, že najúspešnejšie očkovacie programy si vyžadujú najmä pochopenie nerozhodnosti tých, ktorí svoju dávku vakcíny ešte nedostali. Podľa najnovšieho prieskumu vo Francúzsku sa ukázalo, že v skupine tých, ktorí neboli rozhodnutí pre očkovanie, iba malá skupina bola zásadne proti. Opatrenia, ktoré sa navrhujú predstavujú najmä úpravu podmienok pre interiéry a zmenu kultúry socializácie ľudí, ktorá by sa mala presunúť do exteriérov.

V Európskej únii dostalo aspoň jednu dávku vakcíny 70% obyvateľov. Kým vo všeobecnosti sa odporúča zaočkovanie najmenej 60% populácie pre vytvorenie kolektívnej imunity, pri delta variante je potrebných až 85%. Dôraz na očkovanie je preto absolútne kľúčový pre zabránenie ťažkého priebehu tretej vlny COVID-19.

Autorka : Benita Feketeová